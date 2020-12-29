Кабінет міністрів 28 грудня схвалив законопроект указу президента України про Премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання.

Тобто відтепер учасники ЗНО, які здобули повну загальну середню освіту, зможуть отримувати грошові винагороди за високі результати у тестуванні.

Проект закону передбачає виплату 20 одноразових щорічних премій у розмірі 5 тис. грн. Премія призначається учаснику, який набрав 200 балів з двох і більше навчальних предметів.

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Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня й триватиме до 19 січня включно.

Пробне ЗНО 2021 в Україні

Пробне ЗНО 2021 в Україні відбудеться 10 квітня. Через епідеміологічну загрозу кожен учасник зможе вибрати лише один предмет.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня.

Джерело: Міністерство освіти та науки