Кабинет министров 28 декабря одобрил законопроект указа президента Украины о Премии участникам внешнего независимого оценивания.

То есть теперь участники ВНО, которые получили полное общее среднее образование, смогут получать денежные вознаграждения за высокие результаты в тестировании.

Проект закона предусматривает выплату 20 одноразовых ежегодных премий в размере 5 тыс. грн. Премия назначается участнику, который набрал 200 баллов по двум и больше учебным предметам.

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Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно.

Пробное ВНО 2021 в Украине

Пробное ВНО 2021 в Украине состоится 10 апреля. Из-за эпидемиологической угрозы каждый участник сможет выбрать только один предмет.

Результаты пробного ВНО обнародуют 16 апреля.

Источник: Министерство образования и науки