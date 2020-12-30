В Украине возобновили работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в э-декларациях. Законы вступили в силу 30 декабря с публикацией в Голосе Украины.

В соответствии с Законом Украины №1079-их, штраф будут назначать, если сведения в декларации чиновника будут отличаться от настоящих на сумму 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Из Уголовного кодекса исключили ст. 366 (1), а вместо нее дополнили кодекс новой ст. 366 (2) Декларирование недостоверной информации, согласно которой за такое нарушение предусматривается уголовная ответственность.

Читайте: Мы исправляем ошибку: Зеленский хочет усилить ответственность за ложь в декларациях

Если сведения в электронной декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, за это будут наказывать штрафом от 2500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно закону, проверку всех деклараций осуществляет НАПК. Закон также устанавливает порядок реагирования агентства на выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

25 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает полноценную работу НАПК. Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие после решения Конституционного Суда Украины.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Тогда Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.