Президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює повноцінну роботу НАЗК. Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли після рішення Конституційного Суду України.

Також закон встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, суддів КСУ, спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб.

– Реалізація положень закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні, дозволить відновити функціонування інституційного механізму запобігання корупції, сприятиме відновленню належної діяльності НАЗК і виконанню міжнародних зобов’язань України у сфері запобігання і протидії корупції, подальшому втіленню її європейських та євроатлантичних прагнень, а також зміцненню авторитету на міжнародній арені, – йдеться в повідомленні.

Документ також передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.

Тоді президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

15 грудня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому закон щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції.