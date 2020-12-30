В Україні відновили роботу Національного агентства з питань запобігання корупції й повернули кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях. Закони набрали чинності 30 грудня з публікацією в Голосі України.

Відповідно до Закону Україні №1079-ІХ, штраф призначатимуть, якщо відомості в декларації чиновника будуть відрізнятися від правдивих на суму 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З Кримінального кодексу виключили ст. 366 (1), а замість неї доповнили кодекс новою ст. 366 (2) Декларування недостовірної інформації, згідно з якою за таке порушення передбачається кримінальна відповідальність.

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Якщо відомості в е-декларації відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, за це каратимуть штрафом від 2500 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадськими роботами від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до закону, перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК. Закон також встановлює порядок реагування агентства на виявлення ознак корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень.

25 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює повноцінну роботу НАЗК. Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли після рішення Конституційного Суду України.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Тоді Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.