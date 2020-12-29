Мы исправляем ошибку: Зеленский хочет усилить ответственность за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду как неотложный доработанный законопроект об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации.

— Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, — отметил глава государства.

В то же время председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин добавил, что нужно восстановить не только уголовную ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какие-то свои состояния и это было сделано умышленно и в значительной сумме.

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Совет национальной безопасности и обороны поддержал позицию президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях чиновников.

4 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает ответственность за ложь в э-декларациях.

Документ предусматривает наказание в виде штрафа, привлечения к общественным работам, ограничения свободы. Уголовную ответственность за ложь в декларациях, которую своим решением отменил Конституционный суд, в новом законе не вернули.