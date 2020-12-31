Национальный банк опубликовал регламент работы системы электронных платежей в период праздничных дней.

30 декабря 2020 года СЭП будет работать до 24.00. Валютный рынок Украины, депозитарий и другие системы Национального банка будут работать в обычном режиме.

31 декабря 2020 до 13.00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины будет работать с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП закончится в 13.00.

1 января 2021 года банковский день в СЭП начнется в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

1-3 января 2021 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Межбанковские переводы через СЭП в этот период будут осуществляться с датой банковского дня 4 января 2021 года. Депозитарий Национального банка работать не будет, а банки не будут осуществлять операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты.

4-6 января 2021 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

16 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с датой банковского дня 16 января 2021 года.

17 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с датой банковского дня 18 января 2021 года.

С 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

1-3 и 7-10 января 2021 банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Читайте: Коротко о важном: где, как и в какой валюте хранить деньги

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество

Ранее свой график работы в новогодние и рождественские праздники сообщила администрация Укрпочты.

250 наиболее загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных.

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать на Новый год и Рождество можно найти здесь.