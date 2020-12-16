Где, как и в какой валюте хранить деньги

Чтобы достичь благополучия, люди не работают 24/7, а экономят — откладывают часть заработанных средств на будущее. Делают это разными способами: хранят наличные дома, покупают золото, открывают депозит и так далее. Разберем самые распространенные из них.

Покупка наличной валюты — наиболее привычный для нас вариант сбережений. Получив зарплату в гривне, определенную ее часть мы несем в банк или обменник, чтобы приобрести доллары или евро. Такой инструмент сохранения средств дает возможность защититься от обесценивания денег и сохранить их ликвидность — в любой момент валюту можно продать.

Как видно из данных на рисунке, с января до конца ноября 2020 года евро вырос относительно доллара США на 6,1%, а гривна обесценилась на 16,5%. Если учесть, что ситуация с пандемией коронавируса ухудшается, то говорить о быстром росте экономики не можем. Сейчас у нас продолжается девальвационный тренд, поэтому деньги выгоднее хранить в иностранной валюте. И лучше выбрать для сбережений евро, поскольку доход будет выше.

Допустим, чтобы защититься от девальвации, вы обменяли гривну на доллары или евро. Теперь нужно подумать о том, как уберечься от инфляции. За последние 10 лет максимальный ее уровень в США составил 3,16%, а в ЕС — 3,29%. Недостаточно только конвертировать гривну в валюту, нужно инвестировать средства.

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Какой же инструмент в валюте может перекрыть инфляцию 3,1-3,3%? Максимальная ставка по годовым депозитам в долларах и евро составляет 3,5% в малоизвестных банках с высоким уровнем риска. Нести туда деньги не стоит, ведь есть шансы больше их не увидеть. Альтернатива — государственные внешние и внутренние облигации в валюте.

Инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА отмечает, что доходность облигаций в долларах составляет 4%, а в евро — 3%. Дополнительно вы получаете два важных преимущества:

государство на законодательном уровне гарантирует возврат всей суммы инвестиции и выплату начисленной прибыли;

вам не нужно платить ни налог с доходов физических лиц (18%), ни военный сбор (1,5%) — все остается вам.

Конечно, можно хранить средства по-другому: покупать недвижимость, если у вас много денег, или участвовать в IPO, если вы хотите много заработать. Но приобретение государственных ценных бумаг — оптимальный выбор, если вы хотите сохранить ценность средств, имеете лишь несколько тысяч долларов для инвестирования и не готовы рисковать.