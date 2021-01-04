Митинг в Лубнах Полтавской области: люди перекрывали трассу, требуя снизить цену на газ

В Лубнах группа людей с утра, 4 января, перекрыла движение по трассе Киев – Харьков – Должанский, таким образом организовав протест из-за слишком высоких тарифов на газ. Активисты заблокировали движение и не дали возможности водителям проехать возле Лубен вблизи села Засулье.
Акция началась около 9 часов утра, 4 января, а в 9.40 планировалось собрание митингующих против газовых тарифов под Лубенским городским советом. В 10 утра протестующие повторно перекрыли трассу Киев – Харьков.
К участникам акции присоединились жители соседних городов Пирятин, Гребинка и Оржица, а всего, по данным МВД, участвовало около 300 человек.
— Акция продолжалась с 10.15 до 12.20. Люди двигались по пешеходному переходу, не создавая препятствий для транспортных средств, — уточнили в МВД.
В связи с акцией протеста движение по трассе было перекрыто, организаторы митинга сообщили, что понимают – с данной мерой многие водители не согласны, но другого способа достучаться до властей, они не видят.
По состоянию на 14.00 4 января акция протеста из-за поднятия цены на поставку газа завершена.
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Напомним, протесты связаны с платежками за газ, которые потребители получили за январь 2021 года. Тарифы за распределение в них повышены вдвое. Кроме того, в счета было вписано и лишнее – потребителям дополнительно за отопление ачислили по 299 кубометров.
Транспортировка по новому тарифу обойдется в 2,94 грн за куб., а с учетом лишнего в платежке, им придется заплатить за воздух 879 гривен.
Акция протеста ФЛП под Дворцом Украина
Одной из самых ярких акций протеста 2020 года стал митинг ФЛП в Киеве под Дворцом Украина, который состоялся 22 декабря. Тогда предприниматели выступили против введения карантинных ограничений с 8 по 24 января, а также требовали отменить внедрение кассовых аппаратов. Правда, когда митингующие подошли к зданию Дворца, их уже встретила полиция и Нацгвардия.
Источник: Мої Лубни