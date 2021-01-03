В Минске 3 января проходят локальные акции протеста в разных районах.

С утра в белорусской столице в дворовом формате проходят акции протеста. Протестующие, обозначенные оппозиционной бело-красно-белой символикой, ходят небольшими колоннами по своим районам с лозунгами Жыве Беларусь!, Не забудем, не простим!, Верым, можам, пераможам!

Кроме того, несанкционированная акция прошла возле факультета журналистики Белорусского государственного университета в Минске. Протестующие таким образом выразили поддержку задержанным журналистам.

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Информации о задержаниях на данный момент нет.

Белорусская милиция на время новогодних праздников несет службу в усиленном режиме, готова и к пресечению несанкционированных акций протеста.

Акции протеста против итогов выборов президента продолжаются в Беларуси с 9 августа 2020 года. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.