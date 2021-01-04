Мітинг у Лубнах Полтавської області: люди перекрили трасу, вимагаючи знизити ціну за газ

У Лубнах група людей з ранку, 4 січня, перекрила рух по трасі Київ – Харків – Довжанський, таким чином організувавши протест через занадто високі тарифи на газ. Активісти заблокували рух і не дали можливості водіям проїхати біля Лубен поблизу села Засулля.

Акція почалася близько 9 години ранку, 4 січня, а о 9.40 планувалися збори мітингувальників проти газових тарифів під Лубенською міською радою. О 10-й ранку протестувальники повторно перекрили трасу Київ – Харків.

До учасників акції приєдналися жителі сусідніх міст Пирятин, Гребінка й Оржиця, а загадом, за даними МВС, у мітингу взяли участь близько 300 осіб.

– Акція тривала з 10.15 до 12.20. Люди рухалися пішохідним переходом, не створюючи перешкод для транспортних засобів, – уточнили в МВС.

У зв’язку з акцією протесту рух трасою було перекрито. Організатори мітингу повідомили, що розуміють – із такими заходами чимало водіїв не згодні, але іншого способу привернути увагу влади вони не бачать.

Станом на 14.00 4 січня, акція протесту через підняття ціни на постачання газу, завершена.

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Нагадаємо, протести пов’язані з платіжками за газ, які споживачі отримали за січень 2021 року. Тарифи за розподіл у них підвищилися вдвічі. Крім того, в рахунку було вписано й зайве – споживачам додатково за опалення нарахували по 299 кубометрів.

Транспортування за новим тарифом обійдеться в 2,94 грн за куб., а з урахуванням зайвого в платіжці їм доведеться заплатити за повітря 879 грн.

Акція протесту ФОП під Палацом Україна

Однією з найяскравіших акцій протесту 2020 року став мітинг ФОПів у Києві під Палацом Україна, який відбувся 22 грудня. Тоді підприємці виступили проти введення карантинних обмежень з 8 до 24 січня, а також з вимогою скасувати впровадження касових апаратів. Однак, коли мітингувальники підійшли до будівлі Палацу, їх вже зустріла поліція та Нацгвардія.

Джерело: Мої Лубни