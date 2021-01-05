Kyiv Smart City не работает — причина

Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает, электронный билет перенесен в новое приложение Киев Цифровой.

Об этом сообщил глава комитета Smart City общественного совета в Министерстве цифровой трансформации Украины Юрий Назаров.

— Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы также узнали об этом из новостей. Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения Киев Цифровой, но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними, — написал он.

При этом он отметил, что команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины.

В приложении Kyiv Smart City указывают, что для возврата неиспользованных QR-билетов нужно обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital. Их перенесут в новое приложение.

Однако некоторые пользователи сообщают, что приложение Киев Цифровой на данный момент не работает.

Приложение Kyiv Smart City представили осенью 2019 года. В конце того же года появилась возможность приобрести месячный абонемент на парковку в приложении, а с лета 2020 года в Kyiv Smart City можно покупать проездные и доплачивать за хранение эвакуированного на штрафплощадку автомобиля.