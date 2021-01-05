Kyiv Smart City не працює – причина

Мобільний додаток Kyiv Smart City більше не працює, електронний квиток перенесений в новий додаток Київ Цифровий.

Про це повідомив глава комітету Smart City громадської ради в Міністерстві цифровий трансформації України Юрій Назаров.

– Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою ж несподіванкою, як і для всіх киян. Ми також дізналися про це з новин. Наша команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нової програми Київ Цифровий, але ми не змогли не помітити подібність в дизайні і інтерфейсі між ними, – написав він.

Водночас Назаров зазначив, що команда Smart City продовжує розробляти нові і покращувати вже запущені сервіси не тільки для Києва, а й для всіх міст України.

У додатку Kyiv Smart City вказують, що для повернення невикористаних QR-квитків потрібно звернутися в службу підтримки support@kyiv.digital. Їх перенесуть в новий додаток.

Однак деякі користувачі повідомляють, що додаток Київ Цифровий наразі не працює.

Додаток Kyiv Smart City представили восени 2019 року. В кінці того ж року з’явилася можливість придбати місячний абонемент на паркування в додатку, а з літа 2020 року в Kyiv Smart City можна купувати проїзні і доплачувати за зберігання евакуйованого на штрафмайданчик автомобіля.