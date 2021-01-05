5 января начинается регистрация на пробное ВНО 2021 в Украине. Продлится она до 19 января включительно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн. Разница в сумме связана со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное.

Само же пробное ВНО 2021 в Украине состоится 10 апреля. Через эпидемиологическую угрозу каждый участник сможет выбрать только один предмет.

Результаты пробного ВНО опубликуют 16 апреля.

Перечень предметов для пробного ВНО таков:

украинский язык,

украинский язык и литература,

история Украины,

математика,

биология,

география,

физика,

химия,

английский, испанский, немецкий и французский языки.

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У участников пробного ВНО будут дополнительные возможности. В частности, они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы специального сервиса для определения результатов.

Кроме того, в Украинском центре оценивания качества образования подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО: эксперты подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО.

Премии за самые высокие баллы на ВНО

Украинцам будут платить премии за самые высокие баллы на ВНО. Соответствующий законопроект одобрил Кабмин 28 декабря.

Участникам ВНО, которые набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам, будут платить 5 тыс. грн.

Проект закона предусматривает выплату 20 одноразовых ежегодных премий.