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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Стоимость биткоина возросла до $41 тыс.

Курс криптовалюты биткоин снова установил новый исторический максимум. Его стоимость поднялась до $41 тыс.

Это показывают данные на бирже биткоина и цифровой валюты Coindesk.

Стоимость криптовалюты за сутки обновила рекорд и выросла на 10%. За последний месяц биткоин подорожал вдвое.

Аналитик Bloomberg Майк Макглоун назвал биткоин более перспективной инвестицией, чем золото.

Почему растет цена биткоина

Криптовалюта биткоин 7 января подорожала на 11,5%, или $3 тыс. – до $38,3 тыс. Еще 6 января стоимость биткоина составляла $35 тыс.

Цена биктоина постоянно растет и бьет исторические максимумы с 2020 года. Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса и тем, что гражданам США открыли доступ к биткоина. В первый месяц 2021 года стоимость криптовалюты почти ежедневно обновляет рекорд.

Фото: Dreamstime

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