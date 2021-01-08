Криптовалюта биткоин 7 января подорожала на 11,5%, или $3 тыс. – до $38,3 тыс. Еще 6 января стоимость биткоина составляла $35 тыс.

Цена биктоина постоянно растет и бьет исторические максимумы с 2020 года. Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса и тем, что гражданам США открыли доступ к биткоина. В первый месяц 2021 года стоимость криптовалюты почти ежедневно обновляет рекорд.