Курс криптовалюти біткоїн знову встановив новий історичний максимум. Його вартість піднялася до $41 тис.

Це показують дані на біржі біткоїна та цифрової валюти Coindesk.

Вартість криптовалюти за добу оновила рекорд та виросла на 10%. За останній місяць біткоїн подорожчав удвічі.

Аналітик Bloomberg Майк Макглоун назвав біткоїн перспективнішою інвестицією, ніж золото.

Чому зростає ціна біткоїна

Криптовалюта біткоїн 7 січня подорожчала на 11,5%, або $3 тис. – до $38,3 тис. Ще 6 січня вартість біткоїна становила $35 тис.

Ціна біткоїна постійно зростає та б’є історичні максимуми з 2020 року. Експерти пов’язують цю тенденцію з пандемією коронавірусу і тим, що громадянам США відкрили доступ до біткоїна. У перший місяць 2021 року вартість криптовалюти майже щодня оновлює рекорд.