Утром 10 января во Львове умер заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Ему было 60 лет.
Причиной смерти Владимира Коциловского стала тяжелая болезнь.
В последние годы жизни Владимир Коциловский работал директором Народного дома в одном из сел Старосамборского района.
Отмечается, что также артист принимал участие в благотворительных концертах для тяжелобольных.
Местная община выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего. О дате и месте похорон Владимира Коциловского сообщат в ближайшее время.
Кем был Коциловский
Владимир Коциловский долгое время работал в Львовском областном музыкально-драматическом театре имени Юрия Дрогобыча.
Будучи солистом труппы, сыграл десятки ролей из репертуара театра.
При жизни активно развивал культурную и театральную жизнь Борислава, Трускавца и Дрогобыча.
Источник: Голос Прикарпатья