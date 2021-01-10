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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Умер заслуженный артист Украины Владимир Коциловский

Утром 10 января во Львове умер заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Ему было 60 лет.

Причиной смерти Владимира Коциловского стала тяжелая болезнь.

В последние годы жизни Владимир Коциловский работал директором Народного дома в одном из сел Старосамборского района.

Отмечается, что также артист принимал участие в благотворительных концертах для тяжелобольных.

Местная община выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего. О дате и месте похорон Владимира Коциловского сообщат в ближайшее время.

Кем был Коциловский

Владимир Коциловский долгое время работал в Львовском областном музыкально-драматическом театре имени Юрия Дрогобыча.

Будучи солистом труппы, сыграл десятки ролей из репертуара театра.

При жизни активно развивал культурную и театральную жизнь Борислава, Трускавца и Дрогобыча.

Источник: Голос Прикарпатья

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