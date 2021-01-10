Вранці 10 січня у Львові помер заслужений артист України Володимир Коциловський. Йому було 60 років.

Причиною смерті Володимира Коциловського стала важка хвороба.

Протягом останніх років життя Володимир Коциловський працював директором Народного дому в одному із сіл Старосамбірського району.

Зазначається, що також артист брав участь у благодійних концертах для важкохворих.

Місцева громада висловила глибокі співчуття родині та близьким померлого. Про дату та місце похорону Володимира Коциловського повідомлять незабаром.

Ким був Коциловський

Володимир Коциловський довгий час працював у Львівському обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича.

Будучи солістом трупи, зіграв десятки ролей з репертуару театру.

За життя активно розвивав культурне і театральне життя Борислава, Трускавця і Дрогобича.

Джерело: Голос Прикарпаття