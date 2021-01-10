Вранці 10 січня у Львові помер заслужений артист України Володимир Коциловський. Йому було 60 років.
Причиною смерті Володимира Коциловського стала важка хвороба.
Протягом останніх років життя Володимир Коциловський працював директором Народного дому в одному із сіл Старосамбірського району.
Зазначається, що також артист брав участь у благодійних концертах для важкохворих.
Місцева громада висловила глибокі співчуття родині та близьким померлого. Про дату та місце похорону Володимира Коциловського повідомлять незабаром.
Ким був Коциловський
Володимир Коциловський довгий час працював у Львівському обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича.
Будучи солістом трупи, зіграв десятки ролей з репертуару театру.
За життя активно розвивав культурне і театральне життя Борислава, Трускавця і Дрогобича.
Джерело: Голос Прикарпаття