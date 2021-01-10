PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Помер заслужений артист України Володимир Коциловський

Вранці 10 січня у Львові помер заслужений артист України Володимир Коциловський. Йому було 60 років.

Причиною смерті Володимира Коциловського стала важка хвороба.

Протягом останніх років життя Володимир Коциловський працював директором Народного дому в одному із сіл Старосамбірського району.

Зазначається, що також артист брав участь у благодійних концертах для важкохворих.

Місцева громада висловила глибокі співчуття родині та близьким померлого. Про дату та місце похорону Володимира Коциловського повідомлять незабаром.

Ким був Коциловський

Володимир Коциловський довгий час працював у Львівському обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича.

Будучи солістом трупи, зіграв десятки ролей з репертуару театру.

За життя активно розвивав культурне і театральне життя Борислава, Трускавця і Дрогобича.

Джерело: Голос Прикарпаття

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка