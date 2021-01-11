Рост цен на бензин в Украине никого не шокирует уже последние несколько лет, однако 2020-й стал своеобразным исключением.

Из-за пандемии коронавируса стремительно обвалились цены на нефть, вследствие чего снизились и цены на бензин в нашей стране.

До конца 2020 года наблюдался постепенный рост цен на бензин и сейчас они держатся на более или менее стабильной отметке.

Но долго ли продлится такой “застой” в цене на топливо на украинских АЗС?

Факторы роста

Пожалуй, самым весомым фактором, который определяет цену на бензин в Украине, является цена на нефть. Вместе с ее падением в марте-апреле 2020 года наблюдалось и снижение стоимости горючего в Украине.

Стремительный обвал цены на нефть Brent до $22,72 за баррель в конце марта 2020 года вызвал и снижение стоимости бензина на украинских АЗС. На тот момент средняя цена А-95 составляла около 24,83 грн за литр, но уже через месяц упала до 22,11 грн.

Связано это было частично с тем, что АЗС не сразу реагируют на колебания на нефтяном рынке. Топливо закупают заранее, поэтому мы еще можем почувствовать рост цены на нефть, который начался с первых дней 2021 года.

Сейчас за баррель нефти Brent уже просят более $55 и цена, скорее всего, продолжит расти. Падение нефтедобывающей отрасли связывали с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

На фоне заявлений о применении первых вакцин от Covid-19 инвесторы выражают надежду, что в этом году будет расти спрос на нефть. В то же время, это отразится на ценах на полезное ископаемое.

Можно было бы ожидать, что с увеличением количества вакцин в мире будет расти и цена на нефть. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сейчас на это не стоит надеяться.

— Цена на нефть растет, как правило, тогда, когда увеличивается общий объем спроса на нее. Он зависит от того, насколько растет или падает мировая экономика. Сегодня мы видим ситуацию, при которой цена на нефть начала снижаться из-за того, что несколько городов Китая, которые являются одними из крупнейших потребителей нефти, попали в карантин, — рассказывает Пендзин.

Спрогнозировать цену на нефть до конца года очень трудно, ведь вакцина — не единственный фактор для роста цены.

Пандемия еще далека от завершения и локдаун в государстве, которое добывает нефть, может значительно повлиять на ее добычу.

По словам Пендзина, цены держатся и благодаря тому, что Саудовская Аравия сократила объемы добычи нефти. Однако их придется восстановить, ведь это не выгодно.

В общем, цены на нефть будут держаться на той отметке, которую мы видим сейчас.

— Спрогнозировать, что нас ждет в цене на нефть достаточно трудно, ведь никто не ожидал, что в Великобритании появится новый тип коронавируса, никто не ожидал, что в Китае, где спокойно прошли осенью волну заболевания, начнут активно болеть. Мне кажется, нефть попытаются держать на уровнях, которые есть сегодня — $56-57 за баррель. Но если мировая экономика продолжит падение и в этом году, думаю, что цена на нефть будет снижаться, — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

И вряд ли что-то изменится из-за политических процессов в мире, например, возможного изменения отношений между США и Ираном с приходом к власти Джо Байдена. По мнению Пендзина, установленная сейчас цена — потребность мировой экономики, и если кто-то и решит применить рычаги для ее значительного изменения, то другие заинтересованные стороны, в свою очередь, будут делать все возможное, чтобы выровнять ее.

Конечно, нефть является не единственным фактором, который будет влиять на цену бензина в Украине.

Подорожание бензина

В краткосрочной перспективе есть все предпосылки для того, чтобы бензин вырос в цене. В комментарии Фактам ICTV директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что этому будет способствовать рост цен на нефть.

— Сегодня цена (на нефть, — Ред.) $55 за баррель, а цены на бензоколонках соответствуют цене в $50 за баррель. Есть потенциал для роста, но это то, что мы видим только сейчас, — говорит Куюн.

А вот что будет дальше — трудно сказать, поскольку на цену бензина влияет ряд факторов. Несмотря на то, что цена нефти является значительной составляющей ценообразования стоимости горючего, не только она будет корректировать ее в ближайшее время.

Одним из важных факторов является курс национальной валюты. Чем больше девальвация гривны — тем выше будет цена на украинских АЗС. Сейчас же колебания валюты в основном будут зависеть от действий нерезидентов.

Если они активно будут возвращаться на украинский рынок, то и может начаться незначительная ревальвация украинской валюты — даже до 27 грн/долл. Если же значительной активности не будет, то и гривна будет понемногу обесцениваться — до определенного в бюджете-2021 среднегодового показателя в 29,1 грн/долл.

В общем, слишком много неопределенности для того, чтобы дать точный прогноз даже на ближайшее время. Пандемия коронавируса, курс доллара, решение стран ОПЕК по добыче нефти — все это будет влиять на окончательную цену топлива.

Сейчас же ожидают лишь того, что не будет значительных скачков на цену нефти.

— Никто не ожидает резких скачков. $40-50 за баррель — это то равновесие, которое устраивает и нефтедобывающие страны, которые испугались цены в $15 за баррель. И потребители довольны такими ценами. Мне кажется, что этот диапазон равновесия сохранится, — высказывает мнение директор консалтинговой группы А-95.

Однако для украинских водителей могут быть и хорошие новости в 2021 году. На рассмотрении Верховной Рады уже находится проект закона №4098, который должен снизить акцизный налог на бензин.

Такое решение позволит значительно уменьшить цену топлива — сразу на несколько гривен.

— Хорошие новости могут быть для потребителей бензина, ведь в парламенте рассматривают резкое снижение соответствующего акцизного налога и одновременно повышение налога на сжиженный газ… Если эта формула вступит в силу, то цена на бензин может упасть на 4 грн в отношении определенного установившегося значения, — объясняет Куюн.

Незначительное влияние на Украину

Сегодня Украина фактически является лишь импортером нефтепродуктов, ведь нефтеперерабатывающие заводы страны практически не функционируют. Поэтому для нас цена нефти будет влиять, кроме как на стоимость бензина, на то, сколько будут стоить керосин, дизельное топливо, мазут и тому подобное.

Но не только это является составной импортной цены нефтепродуктов.

— Украина зависит от мировых цен на нефть опосредованно — через изменение цен на нефтепродукты, которые она импортирует. Украина не является активным импортером сырой нефти, поскольку ее предприятия не работают. Украина активно участвует в закупке продуктов нефтепереработки. Цена нефти там является определяющей, но не основной, есть затраты на трудовые ресурсы, логистику и другие составляющие, которые могут влиять на цену нефтепродуктов, которая будет иметь совсем иную динамику, чем цена на нефть, — объясняет Пендзин.

Конечно, цена бензина является составной для транспортировки значительной части продукции, однако в настоящее время она не превышает стоимости горючего, которая была в начале 2020 года — 27,17 грн за литр А-95 против 25,19 грн сегодня.

В ближайшее время не стоит ожидать, что на рынке будут значительные колебания цен. Скорее всего, часть 2021 мы проживем со стабильной стоимостью горючего.

Но значительных изменений для Украины, кроме цен на бензин и другие нефтепродукты, это не принесет. Особенно в долгосрочной перспективе, ведь сейчас трудно сказать, каким колебаниям подвергнется рынок нефти.

Мир до сих пор живет в период пандемии и неопределенности. Поэтому даже если сегодня нефть стоит $55 за баррель, нельзя точно сказать, что через месяц ее цена не упадет до $25, а за ней — и стоимость топлива.