Зростання цін на бензин в Україні нікого не шокує вже останні кілька років, однак 2020-й став своєрідним винятком.

Через пандемію коронавірусу стрімко обвалилися ціни на нафту, за чим знизилися і ціни на бензин в нашій державі.

До кінця 2020 року спостерігалося поступове зростання цін на бензин і нині вони тримаються на більш-менш стабільній позначці.

Та чи довго триватиме такий “застій” у ціні на пальне на українських АЗС?

Фактори зростання

Мабуть, найбільш вагомим фактором, який формулює ціну на бензин в Україні, є ціна на нафту. Разом з її падінням у березні-квітні 2020 року спостерігалося й зниження вартості пального в Україні.

Стрімкий обвал ціни на нафту Brent до $22,72 за барель наприкінці березня 2020 року спричинив і зниження вартості бензину на українських АЗС. На той момент середня ціна А-95 становила близько 24,83 грн за літр, але вже через місяць впала до 22,11 грн.

Пов’язано це було частково із тим, що АЗС не одразу реагують на коливання на нафтовому ринку. Паливо закупають наперед, тому ми ще можемо відчути зростання ціни на нафту, яке розпочалося на початку 2021 року.

Нині за барель нафти Brent вже просять більше $55 і ціна, найімовірніше, і надалі зростатиме. Падіння нафтовидобувної галузі пов’язували із обмеженнями через пандемію коронавірусу.

На тлі заяв про застосування перших вакцин від Covid-19 інвестори висловлюють сподівання, що цього року зростатиме попит на нафту. Водночас, це вплине на ціни на корисну копалину.

Можна було б очікувати, що зі збільшенням кількості вакцин у світі зростатиме й ціна на нафту. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що нині на це не варто сподіватися.

– Ціна на нафту росте, зазвичай, тоді, коли збільшується загальний обсяг попиту на неї. Він залежить від того, наскільки росте або падає світова економіка. Сьогодні ми бачимо ситуацію, за якої ціна на нафту почала знижуватися через те, що кілька міст Китаю, які є одними з найбільших споживачів нафти, потрапили в карантин, – розповідає Пендзин.

Спрогнозувати ціну на нафту до кінця року дуже важко, адже вакцина – не єдиний фактор для зростання ціни.

Пандемія ще далека від завершення і локдаун у державі, яка видобуває нафту, може значно вплинути на її видобуток.

За словами Пендзина, ціни тримаються і завдяки тому, що Саудівська Аравія скоротила обсяги видобутку нафти. Однак їх доведеться відновити, адже це не вигідно державі.

Загалом, ціни на нафту триматимуться на тій позначці, яку ми бачимо нині.

– Спрогнозувати, що нас чекає в ціні на нафту достатньо важко, адже ніхто не очікував, що у Великій Британії з’явиться новий тип коронавірусу, ніхто не чекав, що у Китаї, де спокійно пройшли осінню хвилю захворювання, почнуть активно хворіти. На мою думку, нафту намагатимуться тримати на рівнях, які є сьогодні – $56-57 за барель. Але якщо світова економіка продовжить падіння і цього року, думаю, що ціна на нафту знижуватиметься, – каже виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

І навряд чи щось зміниться через політичні процеси у світі, як, наприклад, можлива зміна відносин між США та Іраном з приходом до влади Джо Байдена. На думку Пендзина, встановлена нині ціна – потреба світової економіки, і якщо хтось і вирішить застосувати важелі для її значної зміни, то інші зацікавлені сторони зі свого боку робитимуть все можливе, аби вирівняти її.

Звичайно, нафта буде не єдиним чинником, який впливатиме на ціну бензину в Україні.

Здорожчання бензину

У короткостроковій перспективі є всі передумови для того, щоб бензин виріс у ціні. У коментарі Фактам ICTV директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що цьому сприятиме зростання ціни на нафту.

– Сьогодні ціна (на нафту, – Ред.) $55 за барель, а ціни на бензоколонках відповідають ціні в $50 за барель. Тобто є потенціал для зростання, але це те, що ми бачимо лише зараз, – каже Куюн.

А от що буде далі – важко сказати, оскільки на ціну бензину впливає низка факторів. Попри те, що ціна нафти є значною складовою ціноутворення вартості пального, не лише вона коригуватиме її найближчим часом.

Одним з вагомих чинників є курс національної валюти. Що більша девальвація гривні, то вищою буде ціна на українських АЗС. Нині ж коливання валюти в основному залежатиме від дій нерезидентів.

Якщо вони активно повертатимуться на український ринок, то й може розпочатися незначна ревальвація української валюти – навіть до 27 грн/дол. Якщо ж значної активності не буде, то і гривня потроху знецінюватиметься – до визначеного у бюджеті-2021 середньорічного показника у 29,1 грн/дол.

Загалом, занадто багато невизначеності для того, щоб дати точний прогноз навіть на найближчий час. Пандемія коронавірусу, курс долара, рішення країн ОПЕК щодо видобутку нафти – все це впливатиме на остаточну ціну пального.

Нині ж очікують лише на те, що не буде значних стрибків на ціну нафти.

– Ніхто не очікує великих стрибків. $40-50 за барель – це та рівновага, яка влаштовує і нафтовидобувні країни, які перелякалися ціни в $15 за барель. І споживачі задоволені такими цінами. Мені здається, що цей діапазон рівноваги зберігатиметься, – висловлює думку директор консалтингової групи А-95.

Однак для українських водіїв можуть бути і хороші новини у 2021 році. На розгляді Верховної Ради вже перебуває проект закону №4098, який має знизити акцизний податок на бензин.

Таке рішення дасть змогу значно зменшити ціну палива – одразу на кілька гривень.

– Гарні новини можуть бути для споживачів бензину, адже у парламенті розглядають різке зниження відповідного акцизного податку і водночас підвищення податку на скраплений газ… Якщо ця формула набуде чинності, то ціна на бензин може впасти на 4 грн щодо певного сталого значення, – пояснює Куюн.

Незначний вплив на Україну

Сьогодні Україна фактично є лише імпортером нафтопродуктів, адже нафтопереробні заводи держави майже не функціонують. Тому для нас ціна нафти впливатиме, окрім як на вартість бензину, на те, скільки коштуватимуть гас, дизельне паливо, мазут тощо.

Та не лише це є складовою імпортної ціни нафтопродуктів.

– Україна залежить від світових цін на нафту опосередковано – через зміну цін на нафтопродукти, які вона імпортує. Україна не є активним імпортером сирої нафти, оскільки її підприємства не працюють. Україна бере активну участь у закупівлі продуктів нафтопереробки. Ціна нафти там є визначальною, але не основною, є витрати на трудові ресурси, логістику та інші складові, які можуть впливати на ціну нафтопродукту, яка матиме зовсім інакшу динаміку, аніж ціна на нафту, – пояснює Пендзин.

Звичайно, ціна на бензин є складовою для транспортування значної частини продукції, однак нині вона не перевищує вартості пального, яка була на початку 2020 року – 27,17 грн за літр А-95 проти 25,19 грн сьогодні.

Найближчим часом не варто очікувати, що на ринку будуть значні коливання цін. Найімовірніше, частину 2021 року ми проживемо зі стабільною вартістю пального.

Та значних змін для України, окрім цін на бензин та інші нафтопродукти, це не принесе. Особливо у довгостроковій перспективі, адже нині важко сказати, яких коливань зазнає ринок нафти.

Світ і досі живе у період пандемії і невизначеності. Тому, навіть якщо сьогодні нафта коштує $55 за барель, не можна напевне сказати, що через місяць її ціна не впаде до $25, а за нею – і вартість палива.