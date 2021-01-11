Топ-10 событий сферы образования в Украине в 2020 году

Ассоциация инновационного и цифрового образования подвела итоги образовательных событий 2020 года.

Закон года

В 2020 году был принят закон Украины Об общем среднем образовании, а затем утвержден Государственный стандарт базового среднего образования.

Это будет способствовать повышению качества общего среднего образования, расширению автономии школ, формированию у школьников необходимых для жизни компетенций и развитию учебных заведений всех форм собственности в соответствии с Концепцией НУШ.

Признание года

Весной, во время жесткого карантина, в Украине заработал Детский Сад Онлайн для детей 4-6 лет, который посетили более 100 тыс. украинских семей.

О данном проекте, как успешном примере организации обучения во время локдауна, написали мировые СМИ США, Канады, Великобритании, стран ЕС и Китая: The New York Times, National Post, U.S. News, The Star и Today World, Reuters.

Возможность года

Виртуальная платформа по эмоциональной поддержке Мониторингового центра КГГА по противодействию Covid-19 начала свою работу с первых дней жесткого карантина и помогла как жителям Киева, так и всей Украины получать бесплатную психологическую поддержку благодаря примененной в этом сервисе инновационной технологии перевернутого call-центра, а также: приобрести новые знания, посетить лучшие украинские и мировые театры и музеи.

Интрига года

После отставки предыдущего правительства должность министра образования и науки Украины долгое время оставалась вакантной. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ отдельно остановился на проблеме подбора кандидата на эту вакансию.

В итоге ректоры украинских вузов предложили своего коллегу — ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета. Но Верховная Рада с первого раза провалила голосование, поэтому Шкарлет долгое время был временно исполняющим обязанности министра.

И только в декабре 2020 года депутаты смогли результативно проголосовать за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Для этого потребовалось минимально необходимое количество голосов — 226.

Премьера года

В Украине сняли первый интерактивный образовательный сериал множественного выбора, при просмотре которого зритель самостоятельно выбирает действия одного из героев из нескольких вариантов.

Это приводит к различным финалам в каждой серии, по аналогии с Черным зеркалом от компании Netflix.

Необходимость года

Ответом на переход учебных заведений на дистанционное обучение стала Всеукраинская Школа Онлайн, которую инициировали Министерство образования и науки Украины и Комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины.

Целью проекта является создание для каждого украинского ученика, независимо от места проживания, ресурсов и возможности поддержать связь со своими учителями, доступа к знаниям. А в конце года был запушен соответствующий портал.

Телевизионная программа года

Впервые в Украине состоялся Телевизионный образовательный марафон, который вошел в Книгу рекордов.

В течение 10 часов без перерыва в прямом эфире проводили тренинги 30 топ-экспертов: Ольга Руднева, Уляна Супрун, Людмила Богуш, Виталий Зубков, Владимир Спиваковский, Владимир Страшко, Андрей Длигач и Ваче Давтян.

Цифровизация года

В 2020 году стартовала Национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности Дія: цифровое образование Министерства цифровой трансформации Украины, на которой размещены бесплатные учебные курсы по освоению цифровых навыков для всех граждан Украины.

Прорыв года

В 2020 году Образовательный хаб города Киева был признан победителем Общенациональной премии Бренд Года в номинации Прорыв года.

Также недавно этот проект занял первое место в номинации Повышение квалификации государственных служащих, глав местных администраций и их заместителей Всеукраинского конкурса Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Art-событие года

В Киеве появились SMART-муралы, которые украсили стены 10 школ в разных районах столицы Украины, а также новый корпус Национальной детской больницы Охматдет.

Их уникальность не только в том, что это красивые рисунки, которые мотивируют детей и взрослых к обучению, но и предоставляют возможность сразу начать обучение онлайн с помощью QR-кода, расположенного рядом.