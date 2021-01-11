Топ-10 подій сфери освіти в Україні у 2020 року

Асоціація інноваційної та цифрової освіти підбила підсумки освітніх подій 2020 року.

Закон року

У 2020 році було ухвалено закон України Про загальну середню освіту, а згодом затверджено Державний стандарт базової середньої освіти.

Це сприятиме підвищенню якості загальної середньої освіти, розширенню автономії шкіл, формуванню у школярів необхідних для життя компетентностей та розвитку закладів освіти всіх форм власності відповідно до Концепції НУШ.



Визнання року

Навесні, під час жорсткого карантину, в Україні почав працювати Дитячий Садок Онлайн для дітей 4-6 років, який відвідали понад 100 тис. українських сімей.

Про цей проект, як успішний приклад організації навчання під час локдауну, написали світові ЗМІ США, Канади, Великої Британії, країн ЄС та Китаю: The New York Times, National Post, U.S. News, The Star та Today World, Reuters.

Можливість року

Віртуальна платформа з емоційної підтримки моніторингового центру КМДА з протидії Covid-19 розпочала свою роботу з перших днів жорсткого карантину та допомогла як жителям Києва, так і всієї України отримати безкоштовну психологічну підтримку завдяки застосованій у цьому сервісі інноваційній технології перевернутого call-центру, а також: набути нових знань, відвідати найкращі українські та світові театри та музеї.

Інтрига року

Після відставки попереднього уряду посада міністра освіти і науки України довгий час залишалася вакантною. 20 травня президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ окремо зупинився на проблемі підбору кандидата на цю вакансію.

У підсумку ректори українських вишів запропонували свого колегу – ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета. Але Верховна Рада з першого разу провалила голосування, тому Шкарлет довгий час був тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

І тільки у грудні 2020 року депутати змогли результативно проголосувати за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Для цього “під куполом” знайшлася мінімально необхідна кількість голосів – 226.

Прем’єра року

В Україні зняли перший Інтерактивний освітній серіал множинного вибору, під час перегляду якого глядач самостійно обирає дії одного з героїв із декількох варіантів, що веде до різних фіналів у кожній серії, за аналогією з Чорним дзеркалом від компанії Netflix.

Необхідність року

Відповіддю переходу навчальних закладів на дистанційне навчання стала Всеукраїнська Школа Онлайн, яку ініціювали Міністерство освіти і науки України та Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України.

Метою проекту є створення для кожного українського учня, незалежно від місця проживання, ресурсів та можливості підтримати зв’язок зі своїми вчителями, доступу до знань. А наприкінці року було запущено відповідний портал.

Телевізійна програма року

Уперше в Україні відбувся Телевізійний освітній марафон, який увійшов до Книги рекордів.

Адже протягом 10 годин без перерви у прямому ефірі проводили тренінги 30 топ-експертів: Ольга Руднєва, Уляна Супрун, Людмила Богуш, Віталій Зубков, Володимир Співаковський, Володимир Страшко, Андрій Длігач та Ваче Давтян.

Цифровізація року

У 2020 році стартувала Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності Дія: цифрова освіта Міністерства цифрової трансформації України, на якій розміщено безкоштовні навчальні курси з опанування цифрових навичок для всіх громадян України.

Прорив року

У 2020 році Освітній хаб міста Києва було визнано переможцем Загальнонаціональної премії Бренд Року у номінації Прорив року.

Також нещодавно цей проект посів перше місце у номінації Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих адміністрацій та їх заступників Всеукраїнського конкурсу Національного агентства України з питань державної служби.

Art-подія року

У Києві з’явилися SMART-мурали, які прикрасили стіни 10 шкіл у різних районах столиці України, а також новий корпус Національної дитячої лікарні Охматдит.

Їхня унікальність не тільки в тому, що це красиві малюнки, які мотивують дітей та дорослих до навчання, вони ще й дають можливість одразу розпочати навчання онлайн за допомогою QR-коду, розташованого поруч.