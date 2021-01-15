В Шевченковском суде Киеве рассмотрят дело российского политика, лидера ЛДПР Владимира Жириновского по обвинению в финансировании терроризма

Ему инкриминируют преступления предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 УК Украины.

Кроме Жириновского, суд рассмотрит обвинения против первого заместителя руководителя ЛДПР Алексея Диденко и и.о. губернатора Хабаровского края РФ Михаила Дегтярева. Всех их обвиняют в финансировании терроризма.

Подготовительное судебное заседание состоится 19 января в 10.00.

Дело против Жириновского

Генпрокуратура Украины установила, что в Москве в марте-апреля 2014 года Владимир Жириновский создал и возглавил организованную группу с целью финансирования террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

В дальнейшем эта группа по просьбе главы террористической группы “Сомали” М. Толстых (позывной “Гиви”), в течение 2014-2017 годов поставляла военный транспорт боевикам на Донбассе.