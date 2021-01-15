У Шевченківському суді Києві розглянуть справу російського політика, лідера ЛДПР Володимира Жириновського за обвинуваченням у фінансуванні тероризму

Йому інкримінують злочини передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Крім Жириновського, суд розгляне звинувачення проти першого заступника керівника ЛДПР Олексія Діденка та т.в.о. губернатора Хабаровського краю РФ Михайла Дегтярьова. Всіх їх звинувачують у фінансуванні тероризму.

Судове засідання відбудеться 19 січня о 10.00.

Справа проти Жириновського

Генпрокуратура України встановила, що у Москві у березні-квітні 2014 року Володимир Жириновський створив та очолив організовану групу з метою фінансування терористичних організацій ”ЛНР” та ”ДНР”.

У подальшому ця група на прохання очільника терористичної групи ”Сомалі” М. Толстих (позивний ”Гіві”), упродовж 2014-2017 років постачала військовий транспорт бойовикам на Донбасі.