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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Морозы и снег в Киеве: заработали пункты обогрева, ярмарки отменили

Погода в Киеве 15 январю будет снежной. Синоптики прогнозируют осадки в течение дня.

На 16 января в столице ожидается значительное снижение температуры воздуха, морозы ночью — до -17°, днем ​​- до -15°. Такие погодные условия сохранятся 17 и 18 января.

В пятницу с последствиями непогоды будут бороться дорожники, для этого подготовили людей и спецтехнику.

А на период похолодания в Киеве будут работать 33 пункта обогрева, 10 из которых — круглосуточно.

Граждане смогут отдохнуть и согреться, в пунктах оборудованы места для сидения, есть аптечки. Также там можно выпить чаю.

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Кроме того, в городе из-за морозов временно отменили проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Их откроют после улучшения погодных условий.

Как согреться в морозы

Следует придерживаться ряда рекомендаций, чтобы избежать переохлаждения организма во время значительных морозов.

Для этого необходимо правильно одеваться и готовиться к выходу на улицу.

Как уберечься от переохлаждения, читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Pexels

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