Погода у Києві 15 січня буде сніжною. Синоптики прогнозують опади протягом дня.

На 16 січня у столиці очікується значне зниження температури повітря, морози вночі – до -17°, вдень – до -15°. Такі погодні умови утримаються 17 та 18 січня.

У п’ятницю з наслідками негоди боротимуться дорожники, для цього підготовлено людей та спецтехніку.

А на період похолодання у Києві працюватимуть 33 пункти обігріву, 10 з яких – цілодобово.

Громадяни зможуть перепочити та зігрітися, у пунктах облаштовано місця для сидіння, є аптечки. Також там можна випити чаю.

Крім того, у місті через морози тимчасово скасували проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків. Їх відчинять після поліпшення погодних умов.

Як зігрітися у морози

Варто дотримуватися низки рекомендацій, аби уникнути переохолодження організму під час значних морозів.

Для цього необхідно правильно одягатися та готуватися до виходу на вулицю.

Як вберегтися від переохолодження, читайте на Фактах ICTV.