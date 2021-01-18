В Украине заканчивается регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания. 19 января – последний день регистрации на тест. Однако оплатить пробное ВНО можно и после 19 января.

По данным Минобразования Украины, регистрацию на пробное ВНО оплатили 85 тыс. людей. Самые популярные учебные предметы среди поступающих — украинский язык и литература, английский язык, история и математика. Также более 2,6 тыс. людей зарегистрировались на биологию.

По данным региональных центров оценивания качества образования, 145 237 людей отправили заявки для участия в пробном ВНО.

В Минобразовании напоминают, что для основной сессии ВНО нужно регистрироваться дополнительно. Результаты пробного ВНО не будут использовать в дальнейшем в конкурсном отборе при поступлении в высшее учебное заведение.

Пробное ВНО 2021 в Украине

Пробное ВНО 2021 в Украине состоится 10 апреля. Из-за эпидемиологической угрозы каждый участник сможет выбрать только один предмет.

Результаты пробного ВНО обнародуют 16 апреля. Кроме того, подготовят видеокомментарий: специалисты проанализируют результаты участников и посоветуют, как получить высокий балл на тестировании.