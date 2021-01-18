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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

В Україні завершується реєстрація на пробне ЗНО

В Україні завершується реєстрація на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. 19 січня – останній день реєстрації на тест. Однак оплатити пробне ЗНО можна й після 19 січня.

За даними Міносвіти України, реєстрацію на пробне ЗНО оплатили 85 тис. людей. Найпопулярніші навчальні предмети серед вступників – українська мова та література, англійська мова, історія та математика. Також понад 2,6 тис. людей зареєструвалися на біологію.

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, 145 237 людей відправили заявки для участі у пробному ЗНО.

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У Міносвіти нагадують, що для основної сесії ЗНО потрібно реєструватися додатково. Результати пробного ЗНО не використовуватимуть надалі у конкурсному відборі при вступі до вищого навчального закладу.

Пробне ЗНО 2021 в Україні

Пробне ЗНО 2021 в Україні відбудеться 10 квітня. Через епідеміологічну загрозу кожен учасник зможе вибрати лише один предмет.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня. Крім того, підготують відеокоментар: фахівці проаналізують результати учасників та порадять, як отримати найвищий бал на тестуванні.

Джерело: Міносвіти

Фото: Pixabay

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