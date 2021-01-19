Как оформить субсидию онлайн – инструкция

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Как оформить субсидию онлайн – пошаговая инструкция
Факты / Украина / Общество
Как оформить субсидию онлайн – пошаговая инструкция

Как оформить субсидию онлайн – пошаговая инструкция

Чтобы подать заявление на субсидию, сейчас не надо выходить из дома. Это можно сделать через сайт Министерства социальной политики. Вам потребуется для этого электронная цифровая подпись или BankID.

Факты ICTV подготовили инструкцию, как оформить субсидию онлайн.

Шаг 1. Узнаем, имеете ли вы право получить субсидию

В соответствии с законодательством, право на получение субсидий в Украине в 2021 году имеют отдельные граждане и семьи, если коммунальные платежи превышают 20% совокупного дохода, к которому относятся зарплата, пенсия, стипендия.

При расчете учитываются доходы за прошлый календарный год. Например, если субсидия начисляется в первом квартале года, то для расчета берется совокупный среднемесячный доход за первый, второй и третий кварталы прошлого года.

Если доход значительно уменьшился в текущем году, рассчитать субсидию могут на основании данных за последние шесть месяцев. Для этого необходимо предоставить справку о доходах за шесть месяцев в органы соцзащиты.

При расчете размера совокупного дохода не учитываются:

  •         доходы от размещения средств на депозитных счетах;
  •         одноразовая помощь при рождении ребенка;
  •         ежемесячная адресная помощь переселенцам;
  •         алименты;
  •         государственная помощь на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  •         денежное обеспечение военнослужащих, которые принимают участие в АТО/ООС.

Субсидия – это помощь малоимущим и нуждающимся гражданам, поэтому она не предоставляется:

  •         людям, которые совершали в течение года единоразовую покупку на сумму, превышающую 50 тыс. грн;
  •         арендодателям, которые не задекларировали доход от сдачи недвижимости в аренду;
  •         владельцам транспортных средств, которые выпущены менее пяти лет назад (исключение – автомобили, выделенные соцорганами);
  •         людям, которые в течение последнего года вступили в права наследования на недвижимость, земельный участок или транспортное средство;
  •         должникам по оплате за коммунальные услуги в том случае, если сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
  •         владельцам квартир площадью больше 120 кв. м или частных домов площадью больше 200 кв. м;
  •         трудоспособным гражданам, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости.

Шаг 2. Рассчитываем размер субсидии

Субсидия предоставляется на один год и рассчитывается на два периода:

  •         отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;
  •         неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября.

Компенсация предоставляется на объем потребления коммунальных услуг, который не превышает социальные нормы потребления.

Рассчитать размер субсидии можно в несколько этапов:

1. Определяем среднемесячный доход на одного человека. Чтобы его рассчитать, нужно сложить доходы всех членов семьи и разделить на количество зарегистрированных людей в жилом помещении.

2. Определяем процент обязательного платежа. Для этого делим среднемесячный доход на одного человека на размер прожиточного минимума (с 1 декабря 2020 года – 2 189 грн). Затем полученный показатель делим на базовый коэффициент 2 и умножаем полученное значение на 20%.

Пример: Среднемесячный доход на одного человека составляет 4 500 грн

 4 500 / 2118 / 2 × 0,20 = 21,25%

3. Далее рассчитываем сумму обязательного платежа. Для этого общую сумму совокупного дохода семьи умножаем на процент обязательного платежа.

4 500 × 21,25% = 956,25 грн

4. Рассчитываем размер субсидии. Для этого от суммы коммунальных платежей вычитаем сумму обязательного платежа.

Допустим, коммунальные услуги стоят 1 300 грн (в пределах норм потребления). Размер начисленной субсидии составит 1 300 – 716,85 = 343,75 грн.

Шаг 3. Проходим регистрацию на сайте Минсоцполитики

На сайте Министерства социальной политики Украины в рубрике e-сервисы есть раздел Субсидии. В этой системе можно подать заявку на оформление субсидии онлайн.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Вам будет предложено три варианта регистрации:

  •         по электронной почте;
  •         по электронной цифровой подписи;
  •         по BankID.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Если вы выберите первый вариант (регистрация по адресу электронной почты), необходимо будет заполнить онлайн-анкету. После этого на почту будут высланы документы в PDF-формате, которые нужно подписать и занести в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту регистрации.

Если у вас есть BankID или электронная цифровая подпись, оформление субсидии пройдет полностью онлайн. Достаточно заполнить анкету и подписать документы в электронном виде без визита в УТСЗН.

Шаг 4. Заполняем заявление о назначении и выдаче в денежной форме

В заявлении необходимо указать персональные и контактные данные и выбрать перечень услуг, на которые хотите получить субсидию. Это может быть оплата коммунальных услуг и/или приобретение сжиженного газа/твердого топлива.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

В заявлении обязательно нужно указать виды коммунальных услуг, номера лицевых счетов и наименования организаций-поставщиков услуг.

Шаг 5. Заполняем декларацию о доходах и расходах

В декларации нужно указать всех зарегистрированных людей в жилом помещении и их доходы. Нужно также ввести в онлайн-форме паспортные данные и ИНН всех членов семьи.

Арендаторам нужно указать адрес фактического проживания и приложить договор аренды. Переселенцам из зоны АТО/ООС договор не нужен. Субсидия предоставляется на основании справки переселенца и информации о лицевых счетах на оплату за коммунальные услуги.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Шаг 6. Отправляем заявку

После заполнения заявления и декларации проверьте корректность указанных данных и приложите копии документов – паспорта, ИНН, договора аренды (если есть).

После отправки онлайн-формы на указанный при регистрации адрес электронной почты поступит письмо. В нем будет указан номер заявки на получение субсидии, который нужно сохранить на всякий случай.

С этого момента управление соцзащиты начнет рассмотрение заявки, и если все данные указаны корректно, вам будет начислена субсидия.

У многих возникает вопрос, как проверить субсидию онлайн. С 2018 года в Украине работает сервис Информация о состоянии субсидии в домохозяйствах по данным Единого государственного реестра получателей субсидий Министерства социальной политики.

Для проверки достаточно указать адрес, и система покажет информацию о начислении субсидии.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Фото: Dreamstime

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