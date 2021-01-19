Как оформить субсидию онлайн – инструкция

В соответствии с законодательством, право на получение субсидий в Украине в 2021 году имеют отдельные граждане и семьи, если коммунальные платежи превышают 20% совокупного дохода, к которому относятся зарплата, пенсия, стипендия.

При расчете учитываются доходы за прошлый календарный год. Например, если субсидия начисляется в первом квартале года, то для расчета берется совокупный среднемесячный доход за первый, второй и третий кварталы прошлого года.

Если доход значительно уменьшился в текущем году, рассчитать субсидию могут на основании данных за последние шесть месяцев. Для этого необходимо предоставить справку о доходах за шесть месяцев в органы соцзащиты.

При расчете размера совокупного дохода не учитываются:

доходы от размещения средств на депозитных счетах;

одноразовая помощь при рождении ребенка;

ежемесячная адресная помощь переселенцам;

алименты;

государственная помощь на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

денежное обеспечение военнослужащих, которые принимают участие в АТО/ООС.

Субсидия – это помощь малоимущим и нуждающимся гражданам, поэтому она не предоставляется: