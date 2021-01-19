Як оформити субсидію онлайн – інструкція

Крок 1. Дізнаємося, чи маєте ви право на отримання субсидії
Відповідно до законодавства, право на отримання субсидій в Україні у 2021 році мають окремі громадяни та сім’ї, якщо комунальні платежі перевищують 20% сукупного доходу, до якого належать зарплата, пенсія, стипендія.
Під час розрахунку враховуються доходи за минулий календарний рік. Наприклад, якщо субсидія нараховується в першому кварталі року, то для розрахунку береться сукупний середньомісячний дохід за перший, другий і третій квартали минулого року.
Якщо дохід значно зменшився в поточному році, розрахувати субсидію можуть на підставі даних за останні шість місяців. Для цього потрібно надати довідку про доходи за шість місяців до органів соцзахисту.
Під час розрахунку розміру сукупного доходу не враховуються:
- доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках;
- одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини;
- щомісячна адресна допомога переселенцям;
- аліменти;
- державна допомога на дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, а також допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в АТО/ООС.
Субсидія – це допомога малозабезпеченим та нужденним громадянам, тому вона не надається:
- людям, які здійснювали впродовж року одноразову купівлю на суму, що перевищує 50 тис. грн;
- орендодавцям, які не задекларували дохід від здавання нерухомості в оренду;
- власникам транспортних засобів, що випущені менше п’яти років тому (виняток – автомобілі, що виділені соцорганами);
- людям, які впродовж останнього року набули права спадкування на нерухомість, земельну ділянку або транспортний засіб;
- боржникам зі сплати комунальних послуг в тому випадку, якщо сума боргу перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн);
- власникам квартир площею понад 120 кв. м або приватних будинків площею понад 200 кв. м;
- працездатним громадянам, які не працюють, не навчаються й не перебувають на обліку в Центрі зайнятості.
Крок 2. Розраховуємо розмір субсидії
Субсидія надається на один рік і розраховується на два періоди:
- опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня;
- неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня.
Компенсація надається на обсяг споживання комунальних послуг, який не перевищує соціальні норми споживання.
Розрахувати розмір субсидії можна в кілька етапів:
1. Визначаємо середньомісячний дохід на одну людину. Щоби його розрахувати, потрібно скласти доходи всіх членів родини й розділити на кількість зареєстрованих людей у житловому приміщенні.
2. Визначаємо відсоток обов’язкового платежу. Для цього ділимо середньомісячний дохід на одну людину на розмір прожиткового мінімуму (з 1 грудня 2020 року – 2 189 грн). Потім отриманий показник ділимо на базовий коефіцієнт 2 і множимо отримане значення на 20%.
Приклад: Середньомісячний дохід на одну людину становить 4 500 грн
4 500 / 2 118 / 2 × 0,20 = 21,25%
3. Далі розраховуємо суму обов’язкового платежу. Для цього загальну суму сукупного доходу сім’ї множимо на відсоток обов’язкового платежу.
4 500 × 21,25% = 956,25 грн
4. Розраховуємо розмір субсидії. Для цього від суми комунальних платежів віднімаємо суму обов’язкового платежу.
Припустимо, комунальні послуги становлять 1 300 грн (в межах норм споживання). Розмір нарахованої субсидії буде 1 300 – 716,85 = 343,75 грн.
Крок 3. Реєструємось на сайті Мінсоцполітики
На сайті Міністерства соціальної політики України в рубриці e-сервіси є розділ Субсидії. У цій системі можна подати заявку на оформлення субсидії онлайн.
Вам буде запропоновано три варіанти реєстрації:
- за електронною поштою;
- з використанням електронного цифрового підпису;
- через BankID.
Якщо ви оберете перший варіант (реєстрація за адресою електронної пошти), потрібно буде заповнити онлайн-анкету. Після цього на пошту надішлють документи в PDF-форматі, які потрібно підписати й занести до Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) за місцем реєстрації.
Якщо у вас є BankID або електронний цифровий підпис, оформлення субсидії відбудеться повністю онлайн. Достатньо заповнити анкету й підписати документи в електронному вигляді без візиту до УПСЗН.
Крок 4. Заповнюємо заяву про призначення і видавання в грошовій формі
У заяві необхідно вказати особові та контактні дані та обрати перелік послуг, на які хочете отримати субсидію. Це може бути оплата комунальних послуг та/або придбання скрапленого газу/твердого палива.
У заяві обов’язково потрібно вказати види комунальних послуг, номери особових рахунків і найменування організацій-постачальників послуг.
Крок 5. Заповнюємо декларацію про доходи та витрати
У декларації необхідно вказати всіх зареєстрованих осіб у житловому приміщенні та їхні доходи. Потрібно також ввести в онлайн-формі паспортні дані та ІПН усіх членів родини.
Орендарям потрібно вказати адресу фактичного проживання й докласти договір оренди. Переселенцям із зони АТО/ООС договір не потрібен. Субсидія надається на підставі довідки переселенця й інформації про особові рахунки зі сплати комунальних послуг.
Крок 6. Надсилаємо заявку
Після заповнення заяви та декларації перевірте правильність вказаних даних і додайте копії документів – паспорта, ІПН, договору оренди (якщо є).
Після надсилання онлайн-форми на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти надійде лист. У ньому буде вказано номер заявки на отримання субсидії, який потрібно зберегти на всяк випадок.
З цього моменту управління соцзахисту почне розгляд заявки, і якщо всі дані вказані правильно, вам буде нараховано субсидію.
У багатьох виникає питання, як перевірити субсидію онлайн. З 2018 року в Україні працює сервіс Інформація про стан субсидії в домогосподарстві за даними Єдиного державного реєстру одержувачів субсидій Міністерства соціальної політики.
Для перевірки достатньою вказати адресу, і система покаже інформацію про нарахування субсидії.