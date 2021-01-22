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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Коли оголосять результати розслідування щодо пожежі у Харкові – дата

Результати розслідування у справі щодо пожежі у харківському будинку для літніх людей оголосять 19 лютого.

Алексей Чернышов

Про це заявив глава держкомісії з виявлення обставин і причин пожежі, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Також міністр додав, що пожежа виникла на другому поверсі будівлі і всі, хто там перебував, загинули.

За його словами, на вікнах були ґрати, які не залишили жодного шансу на порятунок для людей.

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Пожежа у харківському будинку для літніх людей

21 січня в Харкові у нелегальному будинку для літніх людей спалахнула пожежа, яка забрав життя 15 людей, ще п’ятеро постраждали.

Президент Володимир Зеленський оголосив на 23 січня всеукраїнську жалобу.

За підозрою у причетні до роботи нелегального закладу правоохоронці вже затримали чотирьох осіб.

Фото: УНІАН

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