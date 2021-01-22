Результати розслідування у справі щодо пожежі у харківському будинку для літніх людей оголосять 19 лютого.

Про це заявив глава держкомісії з виявлення обставин і причин пожежі, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Також міністр додав, що пожежа виникла на другому поверсі будівлі і всі, хто там перебував, загинули.

За його словами, на вікнах були ґрати, які не залишили жодного шансу на порятунок для людей.

Пожежа у харківському будинку для літніх людей

21 січня в Харкові у нелегальному будинку для літніх людей спалахнула пожежа, яка забрав життя 15 людей, ще п’ятеро постраждали.

Президент Володимир Зеленський оголосив на 23 січня всеукраїнську жалобу.

За підозрою у причетні до роботи нелегального закладу правоохоронці вже затримали чотирьох осіб.