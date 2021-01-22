Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, почему не удалось спасти 15 человек во время пожара в доме престарелых в Харькове 21 января.

– Огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами, – отметил первый заместитель МВД Украины.

По словам Сергея Ярового, информация о возгорании поступила в 15.03. 13 единиц техники и 50 спасателей прибыли в 15.15.

– Пламя вырывалось по периметру всего здания, был густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горело перекрытие между первым и вторым этажом.

Во время тушения пожара спасли девять человек. Их госпитализировали.

Пожар в Харькове

21 января в Харькове во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек, еще 11 получили травмы.

Прокуратура задержала четырех подозреваемых. Правительство создало государственную комиссию, которая будет расследовать причины пожара.

Среди версий следствия – неосторожное обращение с приборами для обогрева здания и возгорания проводки. По предварительной информации, с 17 января в здании не работал газовый котел, поэтому его обогревали электроприборами.

22 января пострадавших посетил президент Украины Владимир Зеленский. В Харькове 22 января объявлен траур по погибшим при пожаре. Всеукраинский траур назначили на 23 января. Подробнее о пожаре в Харькове читайте на Фактах ICTV.