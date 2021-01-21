В Харькове 21 января в нелегальном доме престарелых вспыхнул масштабный пожар. В результате этого погибли 15 человек.

Пожар в доме престарелых

Пожар вспыхнул в 15.03 на втором этаже в здании по адресу Нижняя Гиевская, 150б, которое переоборудовали под дом престарелых.

В 16.14 возгорание удалось локализировать, а в 16.53 спасатели ликвидировали пожар. В результате пожара 15 человек погибли, еще пятеро оказались в больнице.

Причина пожара в доме престарелых в Харькове

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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Со своей стороны руководитель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что, по предварительным данным, в здании должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление было возле газового счетчика.

Нелегальный дом престарелых

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что особый цинизм заключается в том, что этот дом рекламировался на телевидении и в интернете как Золотой век.

Однако он вообще не существует на планах города.

По этому адресу не было зарегистрировано ни одного учреждения для пожилых людей.

— Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального, — отметил директор областного департамента социальной защиты Юрий Шпара.

Руководитель Нацполиции Игорь Клименко также отметил, что документы подтверждают лишь право на собственность дома. Однако не существует документов, которые бы позволяли там легально обустроить дом престарелых.

Эту же информацию подтвердила и министр социальной политики Марина Лазебная.

Реакция власти на пожар в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, а также поручил Кабмину собрать государственную комиссию, которая должна расследовать причины пожара в доме престарелых. Также глава государства отметил, что расследование относительно пожара должен взять под особый контроль министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вечером 21 января члены правительства собрались на внеочередное заседание, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о создании государственной комиссию для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Уголовное дело по делу о пожаре в Харькове

Харьковской областной прокуратурой начато уголовное дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, которые привели к гибели людей — ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Также в полиции отметили, что уже опросили работников дома престарелых.

Что известно о владельце дома престарелых

Владельцем здания, где располагался дом престарелых, является местный бизнесмен Славик Акопян.

Акопяна есть еще три нелегальных пансионата в Харькове, которые находятся по адресам:

переулок Метростроевский, 25;

переулок Добродецкого, 2;

улица Переяславская, 13.

Ночью 21 января во сети опубликовали видео, на котором якобы Акопян находится в окружении правоохранителей, пока в его доме проходили обыски.

По информации полиции, соарендатором здания на улице Нижней Гиевской является женщина. Сейчас она находится на лечении после операции, возле ее палаты дежурит наряд полиция.

ГБР возбудило уголовное дело из-за пожара в Харькове

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении сотрудников ГСЧС из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Следователи расследуют служебную халатность, которая привела к чрезвычайной ситуации.

Уголовное дело открыли по ч. 2 ст. 367 УК Украины.