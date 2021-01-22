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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Пожежа у Харкові: власнику та адміністратору будинку повідомили про підозру

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

пожежа у харкові

Серед підозрюваних – власник будівлі, орендар і його дружина та адміністратор будинку для літніх людей.

Їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей.

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За даними слідства, – орендар будинку і його дружина створили громадську організацію, яка сприяла проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів.

Вартість перебування в пансіонаті оцінювалася в середньому в 15 тис. грн.

Наразі ще вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Пожежа у Харкові

У Харкові 21 січня у приватному будинку для літніх людей спалахнула пожежа. В результаті цього загинули 15 людей.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих, а також доручив Кабміну зібрати державну комісію, яка повинна розслідувати причини пожежі в будинку для літніх людей.

Також глава держави зазначив, що розслідування щодо пожежі повинен взяти під особливий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: Офіс генпрокурора

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