Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.
Серед підозрюваних – власник будівлі, орендар і його дружина та адміністратор будинку для літніх людей.
Їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей.
За даними слідства, – орендар будинку і його дружина створили громадську організацію, яка сприяла проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів.
Вартість перебування в пансіонаті оцінювалася в середньому в 15 тис. грн.
Наразі ще вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Пожежа у Харкові
У Харкові 21 січня у приватному будинку для літніх людей спалахнула пожежа. В результаті цього загинули 15 людей.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих, а також доручив Кабміну зібрати державну комісію, яка повинна розслідувати причини пожежі в будинку для літніх людей.
Також глава держави зазначив, що розслідування щодо пожежі повинен взяти під особливий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.