Пожар в харьковском доме престарелых: что известно о владельце здания

Владельцем здания, где располагался дом престарелых в Харькове, в котором во время пожара 21 января погибли 15 человек, является Славик Акопян.

Известно, что дом престарелых располагался по адресу улица Нижняя Гиевская, 150б.

​Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что документов на хоспис у полиции нет.

— На этот хоспис документов нет, это частный дом. Мы установили собственника дома, который сдал его в аренду. Мы проверяем его на наличие еще таких домов, которые были переоборудованы в дома для престарелых. Мы нашли еще один такой дом, где находились 24 пожилых человека. На него тоже нет никаких документов, — рассказал Клименко.

По информации полиции, соарендатором здания на улице Нижней Гиевской является женщина. Сейчас она находится на лечении после операции, возле ее палаты дежурит наряд полиция.

Юрист Алексей Романов также сообщил, что владельцем является Акопян Славик Цолакович.

Он отметил, что у Акопяна есть еще три нелегальных пансионата в Харькове, которые находятся по адресам:

переулок Метростроевский, 25;

переулок Добродецкого, 2;

улица Переяславская, 13.

Пожар в харьковском доме престарелых

21 января в 15.03 в харьковском доме престарелых возник пожар. В результате чрезвычайной ситуации погибли 15 человек. Всего там пребывали 33 человека.

Правоохранители открыли уголовное дело ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

По предварительным данным пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.