Киевский районный суд Харькова 23 января избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове.

Их будут содержать под стражей 60 суток до 21 марта 2021 включительно, без права внесения залога.

— 45-летнему арендатору пансионата, его 43-летней жене, которая руководила учреждением, 67-летнему владельцу домовладения и 34-летнему администратору хосписа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, — сообщила пресс-служба полиция Харькова.

Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от трех до восьми лет.

21 января в двухэтажном жилом доме, который был переоборудован под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

На момент пожара в доме находилось 33 человека, 15 из которых погибли, а еще 11 пострадали.

За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, прокуратура возбудила дело.

Кабинет министров создал государственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в доме престарелых в Харькове. Также в ГБР сообщили о начале расследования по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.