Правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в доме престарелых в Харькове.

В частности, следствие предполагает, что пожар мог возникнуть в результате:

поджога (занесение постороннего огня);

неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами;

замыкания электросети.

Сейчас следственные действия продолжаются, допрашивают работников пансионата, свидетелей, проводят обыски.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в рамках возбужденного уголовного дела задержаны четыре человека.

Среди них владелец дома, арендатор и его жена — директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, и администратор, который координировал работу пансионата.

Им готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Во время пожара в Харькове, который произошел 21 января, погибли 15 человек. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, прокуратура возбудила дело.

Со своей стороны Кабмин создал государственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в доме престарелых в Харькове.

Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Фото: Ирина Венедиктова