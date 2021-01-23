Київський районний суд Харкова 23 січня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі у будинку для літніх людей в Харкові.

Їх утримуватимуть під вартою 60 діб до 21 березня 2021 року включно, без права внесення застави.

— 45-річному орендарю пансіонату, його 43-річній дружині, яка керувала закладом, 67-річному власнику домоволодіння та 34-річному адміністратору хоспісу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, – повідомила прес-служба поліція Харкова.

Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від трьох до восьми років.

21 січня у двоповерховому житловому будинку, який був переобладнаний під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На момент пожежі у будинку перебувало 33 людини, 15 з яких загинули, а ще 11 постраждали.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, прокуратура порушила справу.

Кабінет міністрів створив державну комісію, яка займеться розслідуванням причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Також у ДБР повідомили про початок розслідування за фактом службової недбалості співробітників ДСНС під час перевірок у приватному будинку для літніх людей в Харкові.