Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка.

По его словам, в последнее время на внешних рынках выросли цены на те сырьевые группы которые, экспортирует Украина, в частности, металлы и продукция сельского хозяйства.

Во-вторых, окончания избирательной кампании в США стабилизировали мировые финансовые рынки, из-за чего инвесторы вновь активизировались.

— Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали тихие гавани, сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Следовательно Украины, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальные инвестиции, — уточнил он.

Важным стимулом для экономического развития советник президента назвал мягкую монетарную политику Нацбанка. Недавно монетарный совет НБУ оставил учетную ставку на исторически низком уровне за все время независимости — 6%.

— Это значит, что экономика кредитуется под 10-12% с возможным трендом на уменьшение кредитной ставки. Это будет дополнительным стимулом для экономического роста в этом году, — рассказал Олег Устенко.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по его словам, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как Крупное строительство и сооружения больших инфраструктурных объектов — мол, это способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение и прочее.

— Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс — и не только извне, но и внутри страны, — считает советник Зеленского.

Экономическая стратегия Украины на 10 лет

Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года будет основываться на 30 важнейших векторах развития. Их разработали после того, как был проведен экономический аудит государства.

Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальная экономическая стратегия-2030 заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.