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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Ожидаем роста: премьер Шмыгаль дал экономический прогноз на 2021 год

Прогнозируемый рост украинской экономики в 2021 году должен составить 5%.

Об этом в своем Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В 2021 год мы заходим с прогнозами о росте экономики почти на 5%. Для этого у нас есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны, — написал политик.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер пояснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.

— Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн, — подчеркнул Шмыгаль.

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