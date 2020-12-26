Ожидаем роста: премьер Шмыгаль дал экономический прогноз на 2021 год

Прогнозируемый рост украинской экономики в 2021 году должен составить 5%.

Об этом в своем Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В 2021 год мы заходим с прогнозами о росте экономики почти на 5%. Для этого у нас есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны, — написал политик.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер пояснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.