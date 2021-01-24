Радник президента України з економічних питань Олег Устенко прогнозує, що у 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці Національного банку.

За його словами, останнім часом на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема, метали та продукція сільського господарства.

По-друге, закінчення виборчої кампанії у США стабілізували світові фінансові ринки, через що інвестори знову активізувалися.

– Взагалі міжнародні ринки виросли більш як на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали тихі гавані, зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка перебуває в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій, — уточнив він.

Важливим стимулом для економічного розвитку радник президента назвав м’яку монетарну політику Нацбанку. Нещодавно монетарна рада НБУ залишила облікову ставку на історично низькому рівні за всі часи незалежності — 6%.

– Це означає, що економіка кредитується під 10-12% з можливим трендом на зменшення кредитної ставки. Це буде додатковим стимулом для економічного росту в цьому році, — розповів Олег Устенко.

Ще одним додатковим імпульсом для економічного зростання, з його слів, можуть бути державні програми стимулювання економіки, такі як Велике будівництво та спорудження великих інфраструктурних об’єктів — мовляв, це сприяє появі робочих місць, підтримує вітчизняне машинобудування та інше.

– Відновлювальна траєкторія буде у 2021 році на рівні 4-4,5% росту. Можливо, зростання буде навіть більшим, якщо вдасться активно залучати в економіку інвестиційний ресурс — і не тільки ззовні, а й всередині країни, – вважає радник Зеленського.

Економічна стратегія України на 10 років

Національна економічна стратегія України до 2030 року ґрунтуватиметься на 30 найважливіших векторах розвитку. Їх напрацювали після того, як був проведений економічний аудит держави.

Про це під час публічного обговорення проекту Національна економічна стратегія-2030 заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.