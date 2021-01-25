Комитет по вопросам образования и науки рекомендует Верховной Раде принять законопроект, который гарантирует вознаграждение выпускникам, которые лучше всего сдали ВНО.
Согласно документу, 30 человек смогут получить премию в размере 100 тыс. грн. Для этого необходимо набрать более 790 баллов (общая сумма за четыре предмета), а также один из них сдать на 200 баллов.
— Когда мы анализировали результаты ВНО, а также кто входит в 30 лучших участников, в основном, это дети из регионов, поэтому премии будут дополнительной финансовой поддержкой для талантливых выпускников, — отметили представители Комитета.
В то же время есть определенные требования к кандидату на получение премии: он должен быть выпускником учреждения среднего образования текущего года, а также ему необходимо подписать договор с учреждением высшего образования Украины.
Теперь проект постановления О премиях Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования должна рассмотреть Рада и проголосовать за него.
Если документ поддержат, уже в этом году выпускники смогут претендовать на награды за лучшие результаты ВНО.
ВНО в Украине
19 января в Украине завершилась регистрация на прохождение пробного внешнего независимого оценивания в 2021 году.
Оплатить тестирование можно и после этой даты.
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