Комітет з питань освіти і науки рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроект, який гарантує винагороди випускникам, які найкраще склали ЗНО.

Згідно з документом, 30 осіб зможуть отримати премію у розмірі 100 тис. грн. Для цього необхідно за сумою чотирьох предметів набрати понад 790 балів, а також один з них скласти на 200 балів.

– Коли ми аналізували результати ЗНО, а також хто входить до 30 найкращих учасників, здебільшого, це діти з регіонів, тому премії будуть додатковою фінансовою підтримкою для талановитих випускників, – зазначили представники Комітету.

Водночас є певні вимоги до кандидата на отримання премії: він має бути випускником закладу середньої освіти поточного року, а також йому треба підписати угоду із закладом вищої освіти України.

Тепер проект постанови Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти має розглянути Рада та проголосувати за нього.

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Якщо документ підтримають, уже цьогоріч випускники зможуть претендувати на винагороди за найкраще складання ЗНО.

ЗНО в Україні

19 січня в Україні завершилася реєстрація на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Оплатити тестування можна й після цієї дати.

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