Чтобы получить электронную подпись нужно обратиться в один из Центров сертификации ключей, которые работают при различных предприятиях и госструктурах. Их список можно проверить в Центральном удостоверяющем органе.

Сейчас получить электронную цифровую подпись можно только при личном присутствии человека. Необходимые для этого документы можно собрать и заполнить заранее.

Стоимость услуги в государственных органах — от 96 грн, а в негосударственных она может достигать более 200 грн.

Для получения электронной цифровой подписи вам понадобятся: