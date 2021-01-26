26 января нардепы от монобольшинства с поддержкой депутатской группы Доверие приняли законопроект о всенародном референдуме. Для поддержания закона хватило 255 голосов, однако депутаты от Голоса и Евросолидарности проголосовали против.

Почему в Раде разделилось мнение нардепов и что на самом деле означает этот закон, объясняет председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

— Отмена действия предыдущего диктаторского закона длилась шесть лет и завершилась соответствующим решением Коституцийнного Суда. В этом процессе для меня героиней является Юлия Кириченко, которая держала процесс во многом на собственной инициативе и не оставляла его в течение трех созывов парламента. Не всех тогда беспокоило, насколько этот закон является угрожающим и далеким от демократической практики. Зато, группы, которые не поддерживают этой формы народовластия не инициировали на моей памяти даже дискуссии об исключении из тела основного Закона конституционным способом этого инструмента. Конечно, это было и нереалистично. Иметь норму в Конституции, но выступать против закона — в целом порождает практику мертворожденности самого права. Любого права, а не только на референдум. Сегодня можно говорить о референдуме, а завтра и о выборах, потому что они кому-то кажутся вредными.

По ее словам, законопроект установил эффективные меры предосторожности против злоупотребления правом, которое может быть осуществлено исключительно политическими группами.

Государство Украина не в состоянии ежемесячно проводить референдумы обо всем на свете, потому что мы не имеем для этого двух миллиардов умноженных на аппетиты политиков.

— Но эти предохранители кто считает такими, которые не дадут провести референдум вообще, а другие — наоборот, мы получим марафоны волеизъявления. И те, и другие хорошо понимают, что эти суждения далеки от истины. Закон не будет подменять парламент, потому что в нем нет нормы о принятии законов, хотя многие этого хотели. Это закон является трехэтапной верификацией любых территориальных вопросов, когда президент или парламент будет подписывать соглашения, но граждане скажут — нет.

Ольга Айвазовская отметила, что закон не дает право выносить на рассмотрение антиконституционные вопросы или противоречащие правам человека.

— Хочется вспомнить популярную тему о смертной казни, которая остается популярной, но выноситься на голосование не сможет, как и Минские соглашения, поскольку они не являются частью официально ратифицированных международных соглашений, которые могут быть приняты через инструмент референдума. Поэтому ссылки на Всеобщую декларацию прав человека и другие ратифицированные документы являются приемлемыми и полезными. Отмена же действий отдельных норм законов, или законов является формой народного вето, впрочем, парламент может заполнять правовой вакуум путем принятия в соответствии с регламентом других законов или норм.

А вот оценка на предмет соответствия Конституции КСУ вопросов происходит только в порядке обращения президента или 45 народных депутатов, что является их правом, а не обязанностью, поэтому каждая из ветвей власти имеет инструменты выверки содержания инициативы.

Электронное голосование не будет действовать до принятия отдельного закона на эту тему, который будет распространяться и на избирательные процессы, но это видимо десятилетняя перспектива, которая не может быть ускорена в силу недоверия к форме, сплошных угроз и низкой способности государства к защите таких данных и процессов от внешнего вмешательства.

— Нож может быть холодным оружием или скальпелем для проведения филигранного хирургического вмешательства с целью лечения и сохранения жизни. Мудрости всем, — подытожила Айвазовская.

Какие вопросы можно выносить на референдум

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

о прекращении действия закона Украины или отдельного его положения.

На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Источник: Ольга Айвазовская