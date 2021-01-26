Большая финансовая афера: Гройсман прокомментировал ценообразование на газ

Вопросы ценообразования на газ для населения в Украине приобретает признаки крупной финансовой аферы. От нее пострадают украинцы, которые вынуждены платить непонятную стоимость топлива.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV сказал 16-й премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

— В начале отопительного сезона в Украине в хранилищах было достаточно газа для прохождения всего отопительного сезона. В октябре газ стоил на уровне 4,7 грн за кубометр. Откуда появилась цена в 7 грн, а с доставкой все 10 грн?, — заявил Гройсман.

По его словам, власти, устанавливая различные ограничения как “большую услугу”, просто забирает у людей деньги.

— Честная цена газа на этот отопительный сезон — 4 700 за тысячу кубометров. Остальные — вы (власть, — Ред.) просто забираете у людей деньги, — подчеркнул политик.

Он также обратил внимание, что недостаток денег для выплат субсидий — составляющая сегодняшнего кризиса, ведь в бюджет-2021 газ просчитывался именно по цене 4,7 грн за кубометр. Теперь ресурс надо искать в пожарном порядке.

— Безответственное политика действующего правительства приводит к страданиям людей, — отметил Владимир Гройсман

Чтобы уменьшить тарифы для населения, правительство подготовило и реализует восемь шагов.

В частности, уже была установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Еще одним шагом было решение об уменьшении до 30% тарифа на распределение газа для 14 облгазов.

Кроме того, Кабмин совместно с Ассоциацией городов Украины, Нафтогазом и местными руководителями договорились, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.