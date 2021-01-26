Большая финансовая афера: Гройсман прокомментировал ценообразование на газ

Вопросы ценообразования на газ для населения в Украине приобретает признаки крупной финансовой аферы. От нее пострадают украинцы, которые вынуждены платить непонятную стоимость топлива.
Об этом в эфире Свобода слова на ICTV сказал 16-й премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
— В начале отопительного сезона в Украине в хранилищах было достаточно газа для прохождения всего отопительного сезона. В октябре газ стоил на уровне 4,7 грн за кубометр. Откуда появилась цена в 7 грн, а с доставкой все 10 грн?, — заявил Гройсман.
По его словам, власти, устанавливая различные ограничения как “большую услугу”, просто забирает у людей деньги.
— Честная цена газа на этот отопительный сезон — 4 700 за тысячу кубометров. Остальные — вы (власть, — Ред.) просто забираете у людей деньги, — подчеркнул политик.
Он также обратил внимание, что недостаток денег для выплат субсидий — составляющая сегодняшнего кризиса, ведь в бюджет-2021 газ просчитывался именно по цене 4,7 грн за кубометр. Теперь ресурс надо искать в пожарном порядке.
— Безответственное политика действующего правительства приводит к страданиям людей, — отметил Владимир Гройсман
Чтобы уменьшить тарифы для населения, правительство подготовило и реализует восемь шагов.
В частности, уже была установлена предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Еще одним шагом было решение об уменьшении до 30% тарифа на распределение газа для 14 облгазов.
Кроме того, Кабмин совместно с Ассоциацией городов Украины, Нафтогазом и местными руководителями договорились, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.