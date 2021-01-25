Разницу компенсируем: Кличко о повышении цены на газ

Столичные власти обещают, что киевляне получат компенсацию цены на газ, однако это будет сделано не за средства местного бюджета, поскольку “цена не подъемная”.

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV заявил, что за время отопительного сезона столица будет требовать 4 млрд грн. компенсаций.

— Надеемся, что мы найдем субъектов, которые компенсируют разницу между фиксированной ценой и рыночной.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко подтвердил, что правительство договорилось с городами, поэтому тарифы для людей не повысят, а жители всех городов получат газ для отопления. В дальнейшем Кабмин договорится с компенсаторами и решит этот вопрос в техническом порядке.

— Люди будут бесперебойно получать тепло без повышения тарифов, — отметил Витренко.

Ситуация с ценой на газ

В начале года поставщики начали поднимать цену на газ в Украине, что вызвало тарифные протесты по всей стране.

Тогда Кабмин снизил стоимость в среднем на 30%. С 1 февраля украинцы будут платить 6,99 грн за кубометр газа. Поставщики не смогут поднимать стоимость, как они это сделали в платежках за январь.

Цена 6,99 грн за куб будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство не отказывается от развития рынка газа в стране, но без вмешательства чиновников в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.