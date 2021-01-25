Снижение тарифов в Украине: Кабмин подготовил восемь шагов

Чтобы уменьшить тарифы для населения, правительство подготовило и реализует восемь шагов.

В частности, уже была установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Еще одним шагом было решение об уменьшении до 30% тарифа на распределение газа для 14 облгазов.

Кроме того, Кабмин совместно с Ассоциацией городов Украины, Нафтогазом и местными руководителями договорились, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.

Сейчас идет работа над годовой стоимостью продуктов на рынке газа. Таким образом газоснабжающие компании помогут людям на целый год понимать свою цену и планировать бюджет.

Также антимонопольный комитет открыл шесть дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо повысили цены для людей.

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Со своей стороны правительство значительно упростило доступ к субсидиям и уже наработало решение о компенсации для тех граждан, кто установил электроотопление.

Вместе с тем Кабмин разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежках за распределение газа.

В то же время Рада просит возместить украинцам потери за коммуналку за январь. Спикер парламента Дмитрий Разумков уже обратился к Кабмину.

Теперь правительство в максимально сжатые сроки должно наработать изменения, которые позволяют украинцам возместить в виде субсидий те потери, которые они понесли за январь при оплате коммунальных услуг.

Источник: Денис Шмыгаль