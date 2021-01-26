Велика фінансова афера: Гройсман прокоментував ціноутворення на газ

Питання ціноутворення на газ для населення в Україні набуває ознак великої фінансової афери. Від неї постраждають українці, які змушені платити незрозумілу вартість палива.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV сказав 16-й прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– На початку опалювального сезону в Україні в сховищах було достатньо газу для проходження всього опалювального сезону. У жовтні газ коштував на рівні 4,7 грн за кубометр. Звідки з’явилася ціна в 7 грн, а з доставкою всі 10 грн?, – заявив Гройсман.

За його словами, влада, встановлюючи різні обмеження як “велику послугу”, просто забирає у людей гроші.

– Чесна ціна газу на цей опалювальний сезон – 4 700 за тисячу кубометрів. Решта – ви (влада, – Ред.) просто забираєте у людей гроші, – наголосив політик.

Він також звернув увагу, що нестача грошей для виплат субсидій – складова сьогоднішньої кризи, адже в бюджет-2021 газ прораховувався саме за ціною 4,7 грн за кубометр. Тепер ресурс треба шукати в пожежному порядку.

– Безвідповідальна політика чинного уряду призводить до страждань людей, – наголосив Володимир Гройсман

Щоб зменшити тарифи для населення, уряд підготував та реалізовує вісім кроків.

Зокрема, вже була встановлена гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Ще одним кроком було рішення про зменшення до 30% тарифу на розподіл газу для 14 облгазів.

Крім того, Кабмін разом з Асоціацією міст України, Нафтогазом та місцевими керівниками домовилися, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть.