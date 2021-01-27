В Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину. Монумент находился в селе Старые Трояны Измаильского района.

По информации Радио Свобода, после выхода их сюжета о памятниках Ленину в Одесской области активисты движения Декоммунизация. Украина обратились в областную государственную администрацию с требованием убрать монумент. “Вождя” планировали официально демонтировать до конца января.

Но, как сообщил на странице в Facebook активист Сергей Стерненко, неизвестные его снесли ночью.

— А пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красному оккупанту Ленину. Он прятался от бдительного ока декоммунизаторов в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Но ничто не остановит декоммунизацию, время которой пришло, — написал Стерненко.

Также он добавил, что в селе Холмске Арцизского района Одесской области был обнаружен бюст коммунистического идеолога Карла Маркса. Его пока не демонтировали, но повредили.

— Выяснилось, что местные жители после вступления в силу закона о декоммунизации стали называть Маркса болгарским поэтом Христом Ботевым. И от такой неслыханной лжи у него отпал нос, — добавил активист.

В Украине действует закон Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики.

Этот закон запрещает изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима. Нарушение закона карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на такой же срок.

Источник: Сергей Стерненко, Радио Свобода